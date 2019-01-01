لاعب الزمالك السابق: طلبت من مرتضى منصور عدم ضربي بسبب صورة "سيلفي"

الزمالك يستعد للعودة لمنافسات الدوري المصري الممتاز

تحدث محمد شعبان لاعب وسط نادي الزمالك ، على فترته في الفريق الأبيض وأنها كانت أكثر فترات مسيرته بالتواجد على مقاعد البدلاء.

محمد شعبان أكد أنه لم يلعب سوى 14 مباراة فقط مع الزمالك ، حيث كان قدم مستوى جيد رفقة الفريق الأبيض ولكن النادي كان يمر ببعض التقلبات وفترة عدم استقرار..

وقال شعبان في تصريحات صحفية: "بالنسبة لمواقفي مع مرتضي منصور في النادي كانت جميعها كوميدية، وأكثر موقف أذكره جيدًا، عندما فزنا علي نادي بتروجيت في أحد المباريات، وقمت بعدها بالاتصال بإسماعيل يوسف كان هو مدير قطاع الكرة بالنادي حينها، وطلبت منه رؤية سيادة مرتضى منصور".

وأضاف: "إسماعيل يوسف شعر بالقلق وظل يسألني عن السبب متسألًا إذا كان حدث أي مكروه للاعيبه، حتي أنه سأل علي حازم إمام لكي يطمئن، ولكنني صممت على مطلبي، وبالفعل جاء رئيس النادي وقتها سريعًا".

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وتابع شعبان: "أول ما دخل قولتله من غير ضرب، لو سمحت احنا عايزين نتصور معاك سيلفي، راح بص ليا باستغراب جدًا، وخدنا ساعتها السيفي المشهور " حيث انتشرت الصورة وقتها".

الزمالك وقتها كان يقوم بتجديد دماء اللاعبين كل فترة انتقال حيث كان يرحل ما يقرب من 10 لاعبين وانضمام مثلهم، فلذلك بعض اللاعبين لم يلعبوا بشكل كبير.