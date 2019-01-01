لاعب الريان: متمسكون بأمل التأهل لدور الـ16

الرهيب حظوظه قليلة في الصعود بدوري أبطال آسيا، لكنه يأمل في الحفاظ عليها بالفوز أمام اتحاد جدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يفقد محمد بدر سيار؛ لاعب الريان القطري، الأمل في تأهل فريقه إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا رغم وضع الرهيب السيء بالمجموعة.

الرهيب يستضيف اتحاد جدة السعودي غدًا الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال سيار، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ندخل أي لقاء بهدف الفوز وأي مباراة مهمة للغاية لفريقنا، سنلعب على الفوز أمام الاتحاد، وأي لاعب سواء أساسي أو احتياطي سيسعى لتقديم أفضل ما لديه، للحفاظ على حظوظنا في التأهل".

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وأضاف: "ما زلنا نتمسك بأمل التأهل لدور الـ16، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل المحافظة على هذا الأمل".

يذكر أن لقاء الذهاب بين الرهيب والعميد، انتهى بفوز الأخير بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويتذيل الريان جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بينما يحل الاتحاد ثانيًا بسبع نقاط.

أما الصدارة فيحتلها الوحدة الإماراتي بتسع نقاط، ويأتي لوكوموتيف الأوزبكي ثالثًا بأربع نقاط.