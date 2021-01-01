لاعب الدحيل: لا نخشى الأهلي .. وسنفوز عليه بنتيجة كبيرة

مدافع الدحيل يرفع راية التحدي

أكد أحمد ياسر المحمدي، مدافع فريق نادي الدحيل القطري، على أن فريقه لا يخشى مواجهة الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن الدحيل من أفضل الأندية بقارة آسيا حاليًا.

الأهلي "بطل إفريقيا" سيواجه الدحيل "بطل قطر" في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في الرابع من شهر فبراير المقبل، بالبطولة التي ستقام في قطر.

أحمد ياسر قال خلال تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" الفضائية: "لا نشعر بالخوف من مواجهة الأهلي، لأننا من أفضل الفرق بآسيا، والمباراة ستكون صعبة على الفريقين، وكرة القدم ليس بها خوف".

وتحول ياسر للحديث عن استعدادات فريقه للمونديال، حيث قال: "لم نتعاقد سوى مع صفقتين هما المحترف الإيراني علي كريمي، والمهاجم الكيني مايكل أولونجا".

وتابع: "لأولونجا سيسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى الأهلي، والفوز على النادي المصري سيكون إنجازًا بالنسبة لنا".

لاعب الدحيل واصل: "نعمل حسابنا على مباراة الأهلي، لأنه الأفضل في إفريقيا حاليًا، ويمتلك خبرات لأنه شارك في كأس العالم للأندية في أكثر من مناسبة، ويمتلك العديد من العناصر المهمة، مثل محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأليو ديانج وعلي معلول ووالتر بواليا".

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ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة الدحيل بمونديال الأندية، حيث يلتقي الفائز من هذه المباراة، بفريق بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي المونديال.