لاعب الدحيل: اللعب على ملعب الوكرة دافع لنا للوصل لنهائي كأس الأمير

مباراة نهائي كأس الأمير ستكون أولى المباريات التي يستضيفها ملعب الوكرة الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد علي عفيف لاعب الدحيل، على ثقته في قدرة فريقه، على تجاوز مباراة السيلية، في نصف نهائي كأس الأمير، مساء الأحد القادم.

وقال عفيف في تصريحات صحفية: "نسير بصورة جيدة خلال الفترة الأخيرة ونحقق نتائج ايجابية، ونحن الان امام مهمة جديدة خاصة وإننا فقدنا لقب الدوري وتم الغاء بطولة كأس قطر ولهذا فان الهدف الوحيد لدينا هو الحفاظ على لقب كأس الأمير المفدى داخل خزانة النادي".

وواصل: "ولكن هذا الامر يحتاج للكثير من المجهود وانا اثق جدا في قدرة زملائي على تحقيق الانتصار في مواجهتنا القادمة امام السيلية والتي لن تخلو من صعوبة".

وتابع: "الوصول الى ملعب الوكرة والظهور في المباراة النهائية دافع كبير بالنسبة لنا خاصة وان هذه المباراة ستكون المباراة الاولى عليه والافتتاح الرسمي للملعب المونديالي وهو ما سيقودنا بإذن الله الى تحقيق الانتصار على السيلية مساء الاحد القادم".

الجانرز إلى النهائي 🏆 pic.twitter.com/XJG0m2T1O5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: " لا يمكن ان نستبق الاحداث ونبدأ في التفكير في المباراة النهائية فنحن الآن سنواجه ثالث الترتيب في الدوري والفريق الذي نجح في تقديم نفسه بالصورة المميزة وبلا شك يمكن الطموحات والرغبة في تحقيق الانتصار علينا ولهذا يجب علينا ان ندخل الى الملعب في كامل تركيزنا".

الجدير بالذكر ان الفائز من مباراة الدحيل والسيلية، سيلعب امام الفائز من مباراة السد والريان، في نهائي البطولة على ملعب الوكرة الجديد.