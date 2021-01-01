لاعب الأهلي يحرج والده بسبب زميله .. وموقف ناديه من معاقبته

تعرف على تفاصيل أزمة لاعب الأهلي بسبب والده

أحرج لاعب فريق النادي الأهلي، والده بسبب تصرفاته تجاه زميله بالفريق الأحمر، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الانتقادات اللاذعة التي طالته خلال الساعات الماضية.

الأمر بدأ عندما أطلق ثروت محسن والد مروان محسن مهاجم فريق النادي الأهلي تصريحات قوية ضد منتقدي ابنه بسبب الإعلان التليفزيوني الذي ظهر فيه، حيث تحدث بطريقة غير لائقة عن زميل نجله بالفريق محمد شريف.

وكانت بعض الانتقادات قد طالت مروان محسن خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان الساخر الذي ظهر فيه، والذي استثمر فيه الانتقادات التي دائمًا توجه له من جانب جماهير ناديه ولم يقبل بها، وهو ما أثار استياء الجماهير التي أكدت أنه لا يتقبل النقد، وفي نفس الوقت يقوم بإعلان يتقبل فيه النقد.

ماذا قال والد مروان محسن؟

ثروت محسن أكد خلال تصريحات إذاعية على أن نجله لا يحصل على فرصة كاملة مع فريقه، مطالبًا المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب فريق الأهلي بمنحه فرصة أكبر للمشاركة.

والد مروان قال: "هناك من يهدر فرص بشكل طبيعي في الأهلي، ولا أعلم لماذا التركيز على نجلي مروان، فماذا قدم محمد شريف أمام الجونة، وعندما يشارك مروان محسن لا يكون هناك دعمًا من عناصر الفريق".

واختتم ثروت تصريحاته قائلًا: "يجب على موسيماني أن يمنح مروان فرص أكبر، والأداء أمام الجونة لم يكن الأفضل، خاصة وأن هناك ضغطًا كبيرًا يتعرض له الفريق في مباريات الدوري.

كيف مروان أحرج مروان والده؟

وحرص مروان محسن على توضيح الأمور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال: "لم يكن لدي فكرة عن ما قاله والدي، وفوجئت به اليوم، محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليًا، وشهادتي فيه مجروحة، أعتذر له ولجميه زملائي عن أي كلمة تصدر من والدي".

مروان محسن تابع: "أرجو من الإعلاميين والصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم، وأي شخص لديه مشكلة معي، عليه بالتواصل معي عن طريق النادي، وأرجو عدم محاولة التواصل مع أي شخص من عائلتي مرة أخرى، وشكرًا".

ما هو موقف محمد شريف من تلك التصريحات؟

وأكدت تقارير صحفية، على أن مروان محسن حرص على الاتصال هاتفيًا بمحمد شريف من أجل الاعتذار له وتوضيح الأمور، وهو ما تقبله اللاعب بصدر رحب.

وانتهت الأزمة سريعًا قبل أن تحدث أزمة داخل أروقة القلعة الحمراء، بعد اعتذار اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تصريحات والده.

وأما عن موقف الأهلي، فيرى المسؤولين أن الأزمة بسيطة ولا تستحق أن يتم توقيع عقوبة على مروان محسن بسبب تصريحات والده، خاصة بعد اعتذاره.

أزمات مروان محسن مع الجماهير

تلك الأزمة تسببت في زيادة توتر العلاقة بين جماهير النادي الأهلي والمهاجم مروان محسن، حيث هاجمه البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل عدم تقديمه المستوى المطلوب منه.

وبذلك يتواصل مسلسل الأزمات بين جماهير النادي الأهلي واللاعب مروان محسن، الذي طالما رفض الانتقادات الموجهة له، بسبب تذبذب مستواه خلال الفترة الماضية.

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