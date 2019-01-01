لاعب الأسبوع من تويوتا | شوما يتصدر، وباولينيو مع هالك في القائمة

مجموعة من الأسماء المميزة انضموا للقائمة هذا الأسبوع بعد التألق في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قائمة أفضل 8 لاعبين فيا الجزء الأول من إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، برعاية تويوتا.

واحتل نجم كاشيما آنتلرز شوما دوي المركز الأول في تقييم تويوتا بعد أن حظي بعلامة 9.1 من أصل 10، عقب تسجيله لهدفين في شباك سان فريتشي هيروشيما.

أما المركز الثاني فقد كان من نصيب نجم أوراو ريد دياموندز شينزو كوروكي والذي سجّل هدفين بدوره في مرمى أولسان هيونداي، ليحصل على علامة 8.6.

المركز الثالث احتله نجم برشلونة السابق باولينيو والذي تمكن بدوره من التسجيل في مرتين في اللقاء الذي جمعه فريقه جوانتشو بشاندونج لونينج، فكانت علامته 8.1.

مُواطنه هالك احتل المركز الرابع، بعد أن سجل هدفًا في مباراة شنجهاي أمام جيونبوك ما مكنه من الحصول على علامة 7.9.

وفيما يلي بقية الأسماء: