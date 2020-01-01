لاعب الأسبوع من تويوتا | جوميز، عفيف والهيدوس ضمن قائمة الجولة الثانية

ثلاثة لاعبين يمثلون الأندية العربية في قائمة أفضل لاعبي الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا

فاز تيروهيتو ناكاغاوا لاعب نادي يوكوهاما مارينوس الياباني بجائزة لاعب تويوتا للأسبوع في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

وسجل ناكاغاوا هدفين ساهم من خلالهما في فوز فريقه على سيدني الأسترالي بنتيجة 4-0 يوم الأربعاء ضمن المجموعة الثامنة.

وجاء في المركز الثاني بافيتمبي غوميز لاعب نادي الهلال السعودي، والذي سجل هدفين لفريقه الذي تغلب على شباب الأهلي دبي الإماراتي بنتيجة 2-1.

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ورفع غوميز رصيده في البطولة هذا العام إلى 3 أهداف في مباراتين، وقد مرر في المباراة 12 تمريرة وفاز بتدخلين وبكرة مشتركة عالية، وجمع 8.7 نقطة.

أما في المركز الثالث فقد جاء أكرم عفيف لاعب نادي السد القطري، بعدما تألق في مباراة فريقه أمام سيباهان الإيراني والتي انتهت بفوز السد 3-0 في الدوحة.

وحل رابعاً علي عليبور لاعب بيرسيبوليس الإيراني، والذي سجل هدفي فريقه في المباراة التي تعادل خلالها خارج ملعبه 2-2 مع الشارقة الإمارات، وقد جمع اللاعب 8.4 نقطة، وجاء بذات الرصيد إيغور سيرغييف لاعب باختاكور الأوزبكي، وادو اونايو لاعب يوكوعهاما مارينوس، وبعدهم حسن الهيدوس لاعب السد ولياندرو لاعب طوكيو برصيد 8.3 لكل منهما.