لاعب آرسنال: صلاح لا يعرفني ولا يجب أن يخشاني!

علق مدافع وظهير أيسر نادي آرسنال، نونو تافاريس، على مواجهة جناح ليفربول المصري، محمد صلاح على هامش مباراة اليوم التي تجمع بين الفريقين.

آرسنال سيحل ضيفًا اليوم على ليفربول في قمة الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي، على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

الجانرز يعيش انتفاضة رائعة، فبعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بخماسية، لم يعرف أرسنال الهزيمة من وقتها في الدوري الإنجليزي، على عكس ليفربول التي تجرع طقم الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام وست هام في الدوري الإنجليزي.

ماذا قال نجم آرسنال الصاعد؟

وتحدث تافاريس عن مواجهة محمد صلاح في تصريحات لشبكة "talkSPORT" البريطانية، وقال: "ليس لدي أي مشكلة في ذلك، لأنني ألعب في آرسنال".

وأضاف: "لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة في مواجهة محمد صلاح في الملعب، لأنه لا يعرف من أنا".

وواصل تصريحاته: "لا أعرف أيضًا إذا كان محمد صلاح سيعرف من أنا بعد نهاية المباراة، لأنني لاعب شاب".

وتابع: "لدينا فريق جيد وكذلك ليفربول، وسنقاتل من أجل تحقيق نتيجة جيدة على أرض الملعب".

أرقام صلاح أمام آرسنال؟

النجم المصري يمتلك سجل تهديفي مميز للغاية أمام آرسنال، حيث يعتبر الجانرز من أكثر الأندية التي أحرز صلاح فيها أهداف بعد واتفورد وبورنموث، حيث سجل 7 أهداف، وصنع 2 تمريرة حاسمة في 9 مباريات.

الجدير بالذكر أنّ ليفربول يدخل مباراة أرسنال برصيد 22 نقطة ويحتل المركز الـ4، بينما يأتي المدفعجية في المركز الـ5 ولديه 20 نقطة.

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