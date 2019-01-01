لاعب أهلي دبي يكشف أسباب الفوز على الظفرة

أهلي دبي يتوج بكأس رئيس الدولة على حساب الظفرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث وليد حسين لاعب شباب الأهلي دبي بعد الفوز بكأس رئيس الدولة، على حساب الظفرة، وأسباب الانتصار خلال اللقاء.

وحقق أهلي دبي الفوز على الظفرة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بإمارة العين مساء الإثنين.

وقال حسين في تصريحات تلفزيونية: "أقدم التهاني لزملائي وشيوخنا، وللقائمين على هذا الكيان، وهاردلك للظفرة قدموا مباراة جيد".

وأضاف: "نحن متعودين على البطولات والحمد لله والقادم أفضل إن شاء الله، كنت أشعر أن المباراة ستفلت منا وكنت خائفًا أن نتلقى هدفًا في الدقائق الأخيرة".

واختتم حسين تصريحاته قائلًا: "في حالة تلقينا هدف في الدقائق الأخيرة كنا سنلعب ركلات جزاء، والنسب كانت ستكون متساوية وقتها".

وكان الفريق حقق بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي في الموسم الحالي بعد الفوز على الوحدة في النهائي الذي أقيم يوم 22 مارس الماضي، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وتمكن أهلي دبي من تحقيق البطولة بعد مسيرة رائعة طوال البطولة ولقاء قوي أمام الظفرة، لتصبح هي البطولة الثانية له هذا الموسم.