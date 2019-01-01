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الدوري الإنجليزي الممتاز

لاعب أرسنال السابق: أوزيل يلعب حسب حالته المزاجية

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Getty Images
أوزيل ابتعد عن التشكيل الأساسي للمدفعجية
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

هاجم ويليام جالاس، لاعب أرسنال السابق، صانع ألعاب الفريق الحالي مسعود أوزيل وتذبذب مستواه خلال الموسم الجاري.

وخرج أوزيل من حسابات مدرب الفريق أوناي إيمري مؤخراً، وتحدث تقارير عن محاولة بيعه أو إعارته إلى إنتر أو بي إس جي.

وقال جالاس مع "صن": "إيمري حاول كل شيء ولك أوزيل لا يستجيب، الوضع صعب للطرفين حالياً، الجميع يعرف جودته".

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وأكمل: "ولكن يعاني من التذبذب، يلعب فقط عندما يريد، لاعب بجودته يجب أن يقدم أكثر، هو كان أفضل لاعبي الفريق".

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وأضاف جالاس: "إيمري جرب وضعه احتياطياً لتحفيزه دون نتيجة، أرسنال قد يضطر لبيعه في النهاية ليحصل على أموال".

وكان أرسنال قد ضم أوزيل في 2013 من ريال مدريد مقابل 56 مليون يورو وقتها.

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