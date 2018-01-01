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لاعب أرجنتيني يحفر صورة ميسي على ذراعه

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Télam
هوس لاعب أرجنتيني بالنجم ليونيل ميسي جعله يحفر صورته على ذراعه

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

الإعجاب بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يقتصر على جمهوره فحسب، بل أن الهوس بنجم برشلونة طال زملائه أيضًا.

اللاعب الأرجنتيني هيرنان لامبيرتي البالغ من العُمر 34 عامًا، أرسل قميصه هدية لميسي صاحب الـ 31 عامًا، فشكره الأخير بإرسال صورة له وهو يحمل قميصه.

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رد لامبيرتي لاعب فريق أتلتيكو بلاتينس كان غريبًا، حيث أنه قام برسم الصورة وحفرها كوشم على ذراعه، في تصرف يقوم به مشجع مهووس بالنجم الأرجنتيني وليس زميلًا له.

ميسي أيضًا احتفظ بقميص لامبيرتي في متحفه الخاص الذي يضم قمصان أشهر اللاعبين الذين زاملوا ميسي ولعبوا بجواره، كراؤول جونزاليس وفرانشيسكو توتي وسيرخيو أجويرو ودانييل ألفيش.

يذكر أن ميسي كان قد توقف عن اللعب لصالح منتخب الأرجنتين، عقب الخروج المخيب من ثمن نهائي كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي، ولكنه لم يحسم بعد اعتزاله الدولي أم العودة لتمثيل التانجو مجددًا.

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