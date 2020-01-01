لاعب أتليتكو مدريد يعيق انتقال كافاني

باريس ليس العائق الوحيد!

يواصل الأوروجواياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الضغط على فريقه من أجل الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أتليتكو مدريد يُعد أبرز الراغبين في الحصول على خدمات اللاعب في الفترة المُقبلة، مع موافقة اللاعب على تمثيل الروخي بلانكوس.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن ناديه لا يريد رحيله في الفترة المقبلة ويسعى للإبقاء عليه حتى نهاية عقده في الصيف المقبل.

أتليتكو وفقاً لما ذكرته الصحيفة أن يدفع حتى 15 مليون للتعاقد مع اللاعب ولمن هنالك عائق بعيد عن النادي الفرنسي وكافاني وهو اكتمال قائمة أتليتكو مدريد، وسيكون على الفريق إبعاد أحد لاعبيه في الفترة المقبلة.

مفاوضات ضم كافاني لأتلتيكو مدريد تنهار

وتشير التقارير إلى أن الأقرب للخروج من النادي في يناير الجاري هو اللاعب ليمار، لقلة مشاركته مع الفريق.

كافاني غاب اليوم، عن قائمة فريقه لمواجهة موناكو في الدوري، وهذا الأمر جعل أتليتكو يظن أن الصفقة لا تزال ممكنة.

الفريق الإسباني أبدى استعداده لتحمل راتب كافاني الكبير وهو 12 مليون يورو في العام، بشرط أن لا يدفع كثيراً الصفقة.

تقارير صحفية قد أشارت أن كافاني يعتبر هدفاً لأندية مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزي الذي ربما يدخل على خط التفاوض في حال فشل الانتقال إلى أتليتكو في الفترة المقبلة.