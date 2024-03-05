اللقب يسير في اتجاه الهلال!

يمضي فريق الهلال بثبات نحو استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث يبتعد بفارق مريح (9 نقاط) عن ملاحقه النصر، قبل 12 جولة على النهاية.

ورغم أن الفارق يمكن تعويضه إلا أن تتويج الهلال مسألة وقت لما يتميز به من صلابة دفاعية جعلته لم يخسر أي مباراة، وترسانة هجومية، جعلته الأكثر تهديفًا وفوزًا في البطولة.

وإذا كان الهلال في الميدان يواصل التوهج من مباراة لأخرى، فإن عشاق لعبة "فانتازي دوري روشن" مستفيدون في الواقع الافتراضي من هذا التألق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، منذ الجولة الـ20 بجوائز قيمة لأول اثنين في الترتيب، فلا تفوت الفرصة كي تشارك معنا، فقد تكون أنت أحد الفائزين.

وإذا لم تشارك فالفرصة لا زالت مواتية أمامك، فمرور 3 جولات على بداية اللعبة لا يعني أنك لن تكون أحد الفائزين، فبادر بالاشتراك الآن.

ويحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي.

للمشاركة في مسابقة "فانتازي دوري روشن" برعاية أمازون السعودية (اضغط هنا)

Amazon

وبإلقاء نظرة على اللاعبين الأكثر حصدًا للنقاط في لعبة الفانتازي، فإن لاعبي الهلال يقفون في المقدمة، وهو ما يجعل كل اللاعبين في الفانتازي لا يتنازلون عن ضم 3 لاعبين في تشكيلتهم من نجوم الهلال.

فعلي مستوى الحراسة نجد أن ياسين بونو، هو الأكثر إحرازًا للنقاط من بين حراس الدوري (55 نقطة)، وعلى مستوى الدفاع يتقدم أيضًا لاعبو الهلال، سعود عبد الحميد (64 نقطة)، وكاليدو كوليبالي (55 نقطة)، وعلي البليهي (45 نقطة).

وفي وسط الملعب، يتصدر سيرجي سافيتش جميع اللاعبين (78 نقطة)، كما أحرز روبن نيفيز (55 نقطة)، وكذلك سالم الدوسري (48 نقطة)، وميشيل دلجادو (35 نقطة)، وفي الهجوم يتصدر ألكسندر ميتروفيتش الجميع بالحصول على (79 نقطة)، كأعلى لاعب في الدوري على الإطلاق.

لذا فإن النصيحة التي يمكن تقديمها لجميع عشاق فانتازي دوري روشن، هو ألا تخلو تشكيلتك من 3 لاعبن من لاعبي الهلال، وليكن شعارنا "سر يا هلال على بركة الله ونحن وراءك".

Amazon