لاعبو فالنسيا غاضبون من الإدارة بسبب مارسيلينو

إدارة فالنسيا أعلنت إقالة مارسيلينو الأسبوع الماضي دون أي تفسير

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى لاعبو نادي فالنسيا، غضبهم لرئيس النادي بسبب إقالة مارسيلينو جارسيا، المدير الفني للفريق.

وأعلنت إدارة فالنسيا، إقالة مارسيلينو، الأسبوع الماضي قبل مواجهة برشلونة بالجولة الرابعة من الليجا بأيام قليلة.

وأشارت صحيفة as الإسبانية، إلى أن لاعبو الفريق اجتمعوا مع أنيل مورثي رئيس النادي، واشتكوا عدم حصولهم على تفسيرات حول إقالة مارسيلينو.

وتقول مصادر الصحيفة، إلى أن رئيس النادي لم يقدم اعتذاره للاعبين.

ويستعد فالنسيا لافتتاح مشواره في دوري أبطال أوروبا، مساء الليلة عندما يلعب أمام تشيلسي الإنجليزي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

جدير بالذكر أن إدارة الخفافيش، أعلنت ألبرت سيلاديس مديراً فنيا للفريق خلفاً لمارسيلنيو الذي حقق مع الفريق لقب كأس الملك الموسم الماضي.