لاعبو زيمبابوي يرفضون خوض لقاء مصر ومحاولات لإثنائهم

هل سيخوض لاعبي زيمبابوي مباراة مصر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يرفض عددًا من لاعبي منتخب زيمبابوي، خوض مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا، أمام منتخب مصر، وذلك قبل ساعات من انطلاق البطولة.

منتخب مصر سيواجه زيمبابوي مساء غدٍ الجمعة، بافتتاح كأس أمم إفريقيا 2019، على ملعب استاد القاهرة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سفير زيمبابوي يجتمع مع لاعبي المنتخب، لإثنائهم على قرار رفض خوض المباراة.

النجم الكاميروني يتمنى انتقال صلاح للدوري الإسباني🔥 pic.twitter.com/2pLgTSgJBr — جول مصر (@goaleg) June 20, 2019

منتخب زيمبابوي كان مقررًا له أن يجري زيارة إلى ملعب ستاد القاهرة، وذلك من أجل استكشافه قبل مواجهة منتخب مصر، ولكنه لم يذهب.

زيمبابوي يقع في المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا، رفقة مصر وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

جاءت الأزمة بسبب إخلال الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم، ببرنامج المستحقات المتفق عليه مع اللاعبين.