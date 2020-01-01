لاعبو ريال مدريد يوافقون على تخفيض الرواتب .. ولكن بشروط!

النادي الإسباني في مفاوضات للتجديد مع راموس وكاربخال

بدأ ريال مدريد، في وضع اللمسات الأخيرة على خطة تخفيض الرواتب للاعبي الفريق الأول، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2020 بسبب أزمة كورونا.

ريال سبق أن قام بتخفيض رواتب لاعبيه الموسم الماضي، بسبب توقف النشاط بعد انتشار الوباء، قبل عودة المباريات مرة أخرى بغياب الجمهور.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن ريال مهدد بخسارة مبلغ 200 مليون يورو إذا لم يعد الجمهور مرة أخرى للملاعب.

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وهو ما دفع النادي لإجراء تعديلات على رواتب الفريق الأول لكرة القدم والهيئات الفنية بنسبة تصل إلى 10% لتخفيف الأزمة المالية الحالية.

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ومن المقرر أن يؤثر هذا القرار كذلك على المديرين التنفيذيين للنادي، مثلما حدث بالتخفيض الأول في شهر إبريل الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى تقبل نجوم الفريق الإسباني للأمر، ولكن بشرط عدم دخول النادي في سوق الانتقالات الشتوية القادمة لضم لاعبين جدد.

ويأتي ذلك نظرًا لإدراكهم بأن هذا الأمر لن يكون متسقًا مع سياسة التقشف التي فرضها ريال مدريد على جميع المستويات.

ويأمل أيضًا نجوم الفريق، أن يتم تقدير جهودهم ووضعها في الاعتبار عند التفاوض على شروط تجديد العقود المحتملة في المستقبل.

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يذكر أن ريال مدريد يتفاوق حاليًا مع الثنائي دانييل كاربخال، وقائد الفريق سيرخيو راموس، من أجل تجديد عقودهما، وسط شكوك حول مستقبل الأخير الذي يمكنه الرحيل إلى أي فريق آخر في يونيو 2021.