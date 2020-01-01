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رقم قياسي .. لاعبو روما يتنازلون عن أجورهم لأربعة أشهر

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بادرة مميزة من نجوم الجيالوروسي

أعلن روما عن تبرع لاعبي الفريق والجهاز الفني براتب أربعة أشهر مقبلة لمساندة النادي خلال جائحة كورونا وتوقف النشاط الكروي منذ مارس الماضي.

وكانت آخر مباراة لُعبت في إيطاليا جمعت يوفنتوس بإنتر منتصف الشهر الماضي، وبعدها توقفت كل المنافسات محلياً وأوروبياً بعد تفشي الوباء.

ونشر روما عبر حساباته بياناً أوضح فيه أن جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، وعلى رأسهم المدرب باولو فونسيكا، قرروا التخلي عن رواتبهم للأشهر الأربعة المقبلة.

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    وأعلنت عدد من الأندية مثل يوفنتوس وبرشلونة عن التوصل لاتفاق مع لاعبيها لتخفيض الرواتب خلال الفترة الجارية في ظل عدم وجود تدريبات أو مباريات.

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    وشهدت الملاعب الإنجليزية أزمة كبيرة بين وزير الصحة البريطاني ولاعبي فرق الدوري الممتاز بعد تبادل الانتقادات بين الطرفين بسبب رفض اللاعبين تخفيض رواتبهم.

    وحتى الآن لا يوجد بوادر أو مواعيد أُعطيت بخصوص عودة النشاط الرياضي في إيطاليا، أو حول العالم في ظل استمرار تفشي الفيروس المميت.

    روما قبل التوقف كان بلغ دور الستة عشر من الدوري الأوروبي وكان على موعد مع إشبيلية، ومحلياً يحتل المرتبة الخامسة برصيد 45 نقطة.

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