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الدوري الأوروبي

لاعبو تشيلسي يمدحون جورجينيو بعد التعادل مع فرانكفورت

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Getty Images
الدولي الإيطالي تحت الانتقادات
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

امتدح الثنائي روبن لوفتوس تشيك وسيزار أزبيليكويتا زميلهما في تشيلسي جورجينيو في أعقاب التعادل الإيجابي مع إينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي.

وعاد تشيلسي بتعادل بنتيجة هدف لكل جانب من ملعب الفريق الألماني في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي مساء الخميس.

وقال لوفتوس تشيك مع "بي تي": "يمتص اللاعبين ويخلق لي المساحة للهجوم والمرواغة، يتحكم في اللعب، الشوط الثاني تحسنا وسيطرنا".

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وأتفق معه أزبيليكويتا: "ونحن متأخرون كنا في مشاكل بعض الشيء، ولكن أنهينا الشوط جيداً وفي الثاني صنعنا فرصاً أكثر، لم نعرف كيف نتعامل مع الضغط".

وأضاف: "سجلنا في وقت مهم وجورجينيو كان رائعاً في التحكم بالمباراة لنا، سجلنا هدفاً خارج ملعبنا أمام فريق خطير، بدأنا المهمة في سبتمبر، ونريد العودة بالكأس للجماهير".

ويقام لقاء العودة بين الفريقين مساء الخميس المقبل على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة الإنجليزية لندن، والتعادل السلبي أو أي انتصار كافي لعبور تشيلسي للنهائي.

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