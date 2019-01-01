لاعبو برشلونة يرغبون استمرار فالفيردي للموسم المقبل

رغم أنّ عقده ينتهي في 2020 لكن فالفيردي قد يرحل بنهاية الموسم واللاعبون يرفضون

فاز إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، بموافقة اللاعبين على استمراره في الفريق لموسم إضافي وألا يرحل في يونيو المقبل.

فالفيردي لديه عقد يمتد حتى 2019 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وبحسب "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن فالفيردي قرر الاستمرار للموسم المقبل مع الفريق بعد أن وجد ترحيبًا واسعًا من جانب اللاعبين به.

وقالت الصحيفة إن ليونيل ميسي، هداف الفريق التاريخي، يثق في المدرب ويراه متفهمًا بصورة كبيرة للمباريات ولديه فلسفة ناجحة.

وسبق وأشاد البرغوث بالمدرب في تصريحات بشهر أكتوبر الماضي.

🔴 ( أوبلاك - راموس - هازارد - صلاح - ميسي )

🔵 ( دي خيا - فان دايك - مودريتش - مبابي - رونالدو )



💢 أي فريق تختار.. فريق ميسي أم رونالدو🔥 🤔 pic.twitter.com/w7rKK6ayOm — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

وأوضحت الصحيفة أنّ جوردي ألبا سعيد بالحرية التي يحصل عليها مع فالفيردي ويرغب في بقائه لمواسم إضافية، كما أنّ جيرارد بيكيه سبق وتحدث عن تطور الفريق مؤخرًا مع مدرب بلباو السابق.

وكان بارتوميو قد صرّح في وقت سابق أنّ فالفيردي مستمر حتى 2020 لكن المدرب رفض حسم الأمر بصورة قاطعة.

وحقق فالفيردي 3 بطولات في موسمه الأول مع برشلونة ولم يخسر سوى لقب السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.