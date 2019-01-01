لاعبو الجزيرة الإماراتي يقدمون لافتة إنسانية لمواطن مصاب بالسرطان

لافتة إنسانية رائعة من لاعبي الجزيرة الإماراتي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قدم لاعبو نادي الجزيرة الإماراتي لافتة إنسانية رائعة في حق أحد المواطنين المصابين بنوع نادر من السرطان.

ويستعد لاعبو الجزيرة للانتقال إلى الفجيرة من أجل لقاء منتظر أمام دبا الفجيرة في إطار منافسات الدوري الإماراتي.

وقبل السفر، توجه لاعبو فخر أبو ظبي إلى المواطن المدعو خليفة دعفوس المهيري والمقيم في دبي من أجل زيارة خاصة.

قبل وصولهم للفجيرة ..

لاعبو فريق الجزيرة #فخر_ابوظبي والطاقمين الإداري والفني يفاجئون المواطن خليفة دعفوس المهيري الذي يحارب نوعا نادرا من مرض السرطان بزيارة خاصة في دبي معبرين له عن امنياتهم ودعواتهم بالشفاء العاجل pic.twitter.com/BedAOIGLKe

— نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) ١٣ فبراير ٢٠١٩

ويحارب خليفة دعفوس المهيري نوعًا نادرًا من السرطان، لذا جاءت زيارة لاعبي فخر أبو ظبي من أجل إعطائه الدعم في رحلته مع المرض الخبيث.

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وعبر لاعبو الجزيرة لخليفة عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل ودعواتهم له بأن ينجو من محنته هذه وأن يستعيد عافيته من جديد.