لاعبو الجزائر يكرمون السنغال بممر شرفي بعد نهائي أمم إفريقيا

لقطة إنسانية رائعة من المنتخب الجزائري

نجح المنتخب الجزائري في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد في النهائي.

الهدف الوحيد جاء عن طريق مهاجم الجزائر بوغداد بونجاح، بعد دقيقتين فقط من عمر المباراة.

محاربو الصحراء حرصوا على مواساة المنتخب السنغالي بعد صافرة النهاية، بإقامة ممر شرفي بالملعب في استاد القاهرة.

ويأتي ذلك تقديراً لمجهودات أسود التيرانجا على كل ما قدموه بالبطولة، في لقطة إنسانية رائعة للاعبي الفريق الجزائر.

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يذكر أن هذا اللقب يعتبر هو الثاني للجزائر، حيث سبق وأن حصلوا عليها بأرضهم في 1990.