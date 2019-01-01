لاعبو آرسنال يدعمون تشاكا في واقعته ضد الجماهير

تشاكا في مأمن..

يبدو أن جرانيت تشاكا، لاعب آرسنال، سوف يتخطى ما قام به ضد جمهور الجانرز بسبب دعم اللاعبين والمدير الفني له.

تشاكا قد استشاط غضبًا خلال مباراة آرسنال وكريستال بالاس بعد تبديله وهجوم جماهير ملعب الإمارات عليه، فقام بسب الجماهير وخلع القميص ورميه في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، عقّب على فعلة تشاكا واعتبرها خاطئة، لكنه صمم أن الأمر سيحل داخل غرف خلع الملابس.

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في الوقت نفسه، فقد خرج هيكتور بيلرين مدافعًا عن زميله، حيث كتب على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي "نحن جميعًا بشر ولدينا مشاعر، وفي بعض الأحيان لا يكون من السهل التعامل معها."

"يجب أن ندعم بعضنا البعض الآن ولا ندفع بعضنا البعض، هذه هي الطريقة التي سنحقق من خلالها الفوز، عندما نكون معًا."

ثم أتى الدور على المنضم حديثًا للجانرز، داني سيبايوس، والذي دعا إلى وحدة الصف هو الآخر والترفع عن ما قام به تشاكا، حيث كتب:

"أن نكون متحدين هذه هي البداية، الحفاظ على وحدة الفريق هي التقدم، ولكن العمل معًا وتوحيدنا سيقود إلى النجاحات، هيا بنا، سويًا نستطيع فعلها."

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يذكر أن الدولي السويسري يتمتع بشعبية هائلة داخل غرف خلع الملابس أهلته ليختاره اللاعبون ليكون قائدًا لآرسنال خلفًا للورين كوسيلني.