لاعبون سعوديون بالدوري الإنجليزي .. خطوة جديدة من نيوكاسل

كيف سينضم لاعبين سعوديين إلى نيوكاسل؟

يبدو أن نادي نيوكاسل الإنجليزي سيتخذ قرارًا مهمًا خلال المرحلة المقبلة، بعد انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات السعودية خلال الفترة الماضية.

نيوكاسل سيكون نافذة جديدة من أجل دعم المواهب السعودية في الملاعب الأوروبية خلال السنوات القادمة، بهدف ارتفاع مستوى اللاعبين المحليين والارتقاء بمستوى المنتخب السعودي.

كيف اشترت المملكة العربية السعودية نيوكاسل؟

أعلنت المملكة العربية السعودية منذ أيام، عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنسبة 100%، وذلك بعد حل جميع العقبات القانونية مع الرابطة المحترفة.

صندوق الاستثمارات السعودي نجح في الاستحواذ على نادي نيوكاسل، وذلك بهدف الاستثمار في النادي الذي يلعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 300 مليون دولار.

من هم اللاعبين السعوديين الذين سينضموا إلى نيوكاسل؟

وأشار الإعلامي الرياضي بيدرو ألميدا، إلى أن صندوق الاستثمارات السعودي لديه خطة، من أجل التعاقد مع عدد من نجوم المملكة العربية السعودية "الشباب".

وجاء نص التغريدة كالآتي: "يخطط صندوق الاستثمارات الذي اشترى نيوكاسل الأسبوع الماضي، لاستقدام بعض اللاعبين الشباب من المملكة العربية السعودية، من أجل الانضمام إلى أكاديمية النادي الإنجليزي".

The investment fund that bought Newcastle last week plans to take some young players from Saudi Arabia to join the English club academy. ⚫️⚪️ #NUFC pic.twitter.com/y1tbTlK8MX — Pedro Almeida (@pedrogva6) October 13, 2021

ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الفترة القادمة، عن انتقال بعض اللاعبين الشباب بالمملكة العربية السعودية، من أجل الانضمام إلى أكاديمية نيوكاسل الإنجليزي.

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