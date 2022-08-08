"لإسكات الصياح" .. ودية تجمع النصر وألميريا على غرار الهلال

الهلال انتصر بالأمس على ألميريا 2-1

بعد ودية الهلال السعودي وألميريا الإسباني أمس الأحد، يبدو أننا على موعد مع ودية جديدة بين النادي الإسباني والنصر السعودي، برعاية تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودي وألميريا.

الزعيم يهزم الصاعد حديثًا للا ليجا:

الزعيم والفريق الإسباني التقيا بالأمس، على ملعب بيريلي في العاصمة الإنجليزية "لندن"، في إطار استعدادات الفريقين لبداية الموسم الجديد.

المباراة انتهت لصالح الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، إذ سجل للزعيم الأرجنتيني لوسيانو فييتو وسالم الدوسري، وأحرز لارجي رامازاني هدف ألميريا الوحيد.

ألميريا صعد حديثًا لدوري الدرجة الأولى الإسباني، ليبدأ مشواره في منتصف أغسطس الجاري بمواجهة ريال مدريد.

أمام الزعيم فيستهل مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 25 من أغسطس الجاري، بمواجهة الخليج؛ الصاعد حديثًا.

النصر وألميريا يلتقيان:

عقب ودية الأمس، أعلن تركي آل الشيخ استعداده بتنظيم ودية أخرى، لكن هذه المرة لمواجهة ألميريا والنصر، مخاطبًا مسؤولي العالمي لتحديد الموعد.

وكتب مالك ألميريا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتشرف نلعب مع النصر الكبير في اي وقت يحددون اليوم وننسق وشرف لنا وتجربه قويه مع فريق قوي وجماهيري عالمي".

وأبدى مسلي آل معمر؛ رئيس النادي السعودي، ترحيبه بمبادرة الوزير السعودي، فرد: "ولنا الشرف ايضا اللعب مع نادينا كسعوديين في اسبانيا.. وقريبا سنحدد موعد المباراة بالتشاور مع المدربين"، ليأتي الاعتماد من آل الشيخ: "تم".

"مجاملة لإسكات الصياح":

من جانبه، سخر الإعلامي الرياضي الهلالي صالح الحناكي من مبادرة تركي آل الشيخ، واصفًا إياه بمجرد المجاملة، لإرضاء جمهور العالمي.

الحناكي كتب: "سبقهم بها الهلال بطل الدوري واسيا واتجهت له الدعوة الرسمية، والباقي مجاملات لإسكات الصياح".