لأسباب خيرية .. زيدان يعود إلى أصوله

منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد في نهاية موسم 2020-21، أصبح الفرنسي زين الدين زيدان مادة دسمة لأخبار الانتقالات، حيث يتم الإعلان عن اقترابه من تدريب فرنسا تارة، وتارة أخرى الاقتراب من تدريب باريس سان جيرمان.

لكن بينما ينتظر "زيزو" خطوته الرياضية المقبلة، سيتواجد أسطورة فرنسا يوم الجمعة في مدينة مارسيليا، وبالتحديد في منطقة كاستيلان التي شهدت طفولته، من أجل افتتاح المركز الطبي الرقمي الجديد.

هذا المشروع هو فكرة زين الدين زيدان وعائلته، كما أكد فيليب ميتيلوس جراح الأعصاب والذي يقود المشروع، ويعرف زيدان وعائلته منذ 10 سنوات.

وقال ميتيلوس: "هذا ليس سرًا، لقد اعتنيت بأخيه الأكبر، وبقينا على اتصال، لقد كانت عائلته هي من اتصلت بي حتى أجد حلًا، وتحصل المدينة على الرعاية الطبية اللائقة".

وأضاف: "منذ البداية، كان زين الدين زيدان على علم بالتقدم الذي أحرزناه في هذا الملف، كان من المهم بالنسبة له أن نتمكن من افتتاح هذه الخدمة".

وسيتم تجهيز المركز الطبي الرقمي بكابينة استشارات رقمية عن بعد، وشدد ميتيلوس على أن جميع الأطباء العاملين على هذا المشروع من مدينة مارسيليا، وسيكونون قادرين على إجراء استشارات الإسعافات الأولية أو تجديد الوصفات الطبية، من أجل منع السكان من الذهاب إلى غرفة الطوارئ.

ويدعم زيدان العديد من القضايا الخيرية الطبية، فهو الأب الروحي للجمعية الأوروبية لمكافحة أمراض الكلي، كما أنه عضو في جمعية فرنسا 98، التي تنظم الأعمال الخيرية بشكل مستمر.

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