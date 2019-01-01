لاسارتي يهاجم إنبي بـ"أزارو"

الأهلي يسعى لتفادي المفاجآت أمام إنبي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، عن تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره إنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتعزيز قمة الدوري المصري الممتاز بالفوز على الفريق البترولي الذي يسعى للحصول على الثلاثة نقاط لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات

خط الهجوم : وليد أزارو