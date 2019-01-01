لاسارتي يجتمع مع معاونيه من أجل مشوار الدوري

الأهلي يستعد لمواجهة سموحة بالدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري، لوضع خطة خلال الفترة الحالية من أجل التتويج بالدوري.

الأهلي يستعد لمواجهة سموحة السكندري، السبت المقبل، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز بالجولة الـ32 بالموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن لاسارتي سيعقد جلسة خاصة مع معاونيه خلال الفترة الحالية لوضع خطة للمباريات المقبلة.

وأشارت التقارير أن لاسارتي حدد بعض الملفات للمناقشة بها مع جهازه المعاون قبل مواجهة سموحة، لمعالجتها من أجل التتويج بالدوري.

وعانى الأهلي في الموسم الحالي من تراجع المستوى والخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة أمام صن داونز بخماسية نظيفة والفوز في الإياب بهدف واحد فقط.

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ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 67 نقطة من 29 مباراة، وخلفه بيراميدز برصيد 65 نقطة من 31 مباراة ويأتي الزمالك ثالثًا برصيد 61 نقطة من 27 لقاء.