لاسارتي يتحدث عن سلبية الأهلي وسبب تمسكه بخطته وتغيير الشحات

المدير الفني للشياطين الحمر راضٍ عن وضع فريقه الحالي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، عن عدم رضاه عن إهدار لاعبيه عدد كبير من الفرص خلال مواجهة الإنتاج الحربي، مؤكدًا أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة.

وحقق الشياطين الحمر الفوز أمام الفريق الحربي بهدف نظيف، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

لاسارتي قال، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النتيجة عادلة، أعتقد كان من الممكن أن نضيف أهدافًا أكثر بسيطرتنا الكاملة على مجريات المباراة وتشكيل خطورة على مرمى المنافس، لكن كل ذلك دون تهديف عدد كبير من الأهداف.

"اليوم كان لدينا نقطة سلبية وهي عدم التهديف واستغلال الفرص، علينا أن نعمل على معالجة هذه النقطة لتحسين نسبة التهديف خلال المباريات المقبلة".

بسؤاله عن كثرة الإصابات، علق: "نشعر برضى عن الوضع الحالي للفريق، جدول مبارياتنا يحدده اتحاد الكرة، نعم هناك ضغط مباريات، لكننا مررنا بأكثر من مباراة دون إصابات وبدأ المصابون يعودوا، اللاعبون يبذلون مجهودًا كبيرًا للمنافسة على اللقب مع أننا ليس لدينا وقت كافي للراحة أو الاستشفاء، لكن في المباريات المقبلة، سنحاول إراحة البعض لتوزيع مجهود اللاعبين".

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عن عدم إجرائه تغييرات في تكتيك الفريق بعد طرد لاعب الإنتاج محمود حمادة في شوط اللقاء الثاني، أوضح: "وضعنا بالمباراة كان جيدًا، والتغيير لن يكون مؤثرًا على زيادة الأهداف، لذلك فضلت الاستمرار على الخطة نفسها، بجانب أن مع تغيير الخطة وحدوث أي خطأ قد يتحول لفائدة للمنافس، وسلبية عدم استغلال الفرص ليس لها علاقة بالتكتيك".

واختتم بالحديث حول إمكانية تأثير تغيير حسين الشحات في المباراة ونزول جيرالدو بدلًا منه في ظل إهداره عديد من الفرص: "الأهلي فريق كبير والشحات لاعبه به، عليه أن يكون جاهزًا للخروج من أي مباراة في أي وقت، هذا لن يؤثر عليه لأنه خاض مباريات أخرى مهمة، ورأيت أن جيرالدو من الممكن أن يشكل ضغط على الخصم، لذلك دفعت به".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 42 في المركز الثانين بينما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 31 في المركز الخامس بجدول الترتيب.