لاسارتي يسعى لمعالجة أزمة إهدار الفرص

الأهلي يستعد لمواجهة إنبي في الدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري، جزء من مران الفريق من أجل معالجة أزمة إهدار الفرص.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة بعد لعب 30 مباراة حيث يسعى لمواصلة الانتصارات للحفاظ على الصدارة.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "بتروسبورت" الخميس المقبل.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن لاسارتي خصص فقرات داخل مران الأهلي من أجل معالجة إهدار الفرص السهلة.

وتم تقسيم الأهلي إلى مجموعات داخل المران، لكيفية إنهاء الهجمات والتصويت على المرمى من جميع الزوايا من أجل معالجة هذه الأزمة.

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وكان اللاعبين قد حصلوا على راحة سلبية قبل الفوز على سموحة قبل أن يعودوا إلى تدريباتهم الجماعية استعدادًا لمواجهة إنبي بعد غدًا.