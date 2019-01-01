الانتقالات
الدوري المصري الممتاز

لاسارتي: بيراميدز لديه قوة شرائية كبيرة ولكن المال ليس كافياً لصناعة فريقاً كبيراً

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المدير الفني للنادي الأهلي يتحدث عن سوق انتقالات بيراميدز
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشار مارتن لاسارتي المدير الفني، للنادي الأهلي، أنه بالرغم من القوة الشرائية الكبيرة لنادي بيراميدز، وكثرة النجوم في الفريق، إلا ان هناك عوامل أخرى لتحقيق البطولات.

وقال لاسارتي في تصريحات صحفية: "بيراميدز يسعى للمنافسة على البطولات، بقوة مالية كبيرة ميزانية الشراء لا حدود لها، المال وحده لا يكفي لصناعة فريق هناك عوامل أخرى".

وواصل حديثه حول احتمالية شراء الأهلي لاعبين بمبالغ كبيرة مثل بيراميدز: "في الوقت الحالي، لدينا لاعبون قادرون على صناعة الفارق وقيادة الفريق".

ودعم بيراميدز صفوفه منذ أيام بالتعاقد مع السوري عمر خربين لاعب الهلال السعودي، بالإضافة إلى حصوله على توقيع كريستيان بينافينتي لاعب منتخب بيرو.

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ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعد لعب 20 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 30 نقطة من 15 مباراة.

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