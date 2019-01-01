لاسارتي: الهدف المبكر فتح المباراة وعدم بذل مجهود كبير كان هدفنا

الأهلي فاز أمام سيمبا التنزاني بخماسية تاريخية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، أنه فريقه حقق المطلوب أمام سيمبا التنزاني بأقل مجهود، مؤكدًا أن المشوار لا يزال طويلًا.

الشياطين الحمر حققوا الفوز أمس السبت، أمام الفريق التنزاني بخماسية نظيفة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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وقال لاسارتي، عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول وترجمنا جهدنا إلى خمسة أهداف، وبالتحديد الهدف الأول هو ما ساعدنا على تقديم أداء رائع، لأنه فتح المباراة وأربك حسابات خصمنا".

وأضاف: "خماسية الشوط الأول ساعدتنا على تغيير بعض اللاعبين الحاصلين على بطاقات صفراء ومنح فرصة أخرى للعائدين من إصابات، فقط كان مهمًا بالنسبة لنا أن نحقق المطلوب دون بذل مجهود كبير وإدخال مجهودنا للمباريات المقبلة".

الأوروجوياني اختتم: "دور المجموعات لم ينته بعد، هناك عديد المباريات التي تنتظرنا، ونحتاج لتحقيق نتائج إيجابية بها لمواصلة مشوارنا".

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يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة السابعة متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد سيمبا عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.