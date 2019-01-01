لاسارتي: اضطررنا للعب بثلاثة في الوسط وسيمبا لا يعرف اللعب النظيف

المدير الفني للأهلي يبرر الهزيمة أمام سيمبا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للأهلي المصري، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام سيمبا التنزاني رغم الهزيمة، متهميًا خصمه بعدم اللعب النظيف.

المارد الأحمر خسر مهزومًا أمام الفريق التنزاني بهدف نظيف، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقال لاسارتي، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مباراة جيدة، لكن غاب التوفيق عنا، وهذا حال كرة القدم، مكسب وخسارة، لكن لا تزال فرصنا في التأهل قائمة".

وأضاف: "أمامنا مباراتين مقبلتين بدور المجموعات، هدفنا الفوز فقط فيهما، فالتأهل للدور المقبل هو هدفنا كخطوة نحو الفوز باللقب".

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الأوروجوياني تابع: "لاعبو سيمبا أهدروا كثير من الوقت في اللقاء، وتعمدوا السقوط أكثر من 15 مرة، وهذا لا يمت للعب النظيف بأي صلة، لكن المباراة انتهت وسننظر فيما هو قادم".

وبسؤاله عن اللقاء بثلاثة لاعبين في وسط الملعب رغم ضعف الخصم، أوضح: "كنا نرغب في الحفاظ على مجهود اللاعبين بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وبالفعل اللاعبون تأثروا بالرطوبة وحالة الجو، خاصة في الشوط الثاني، الذي ظهر به الإجهاد عليهم بشكل كبير".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الأهلي عند سبع نقاط متصدرًا مجموعته، بينما يأتي سيمبا في المركز الثاني برصيد ست نقاط.