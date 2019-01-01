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دوري أبطال أفريقيا

لاسارتي: أثق في لاعبي الأهلي للفوز على شبيبة الساورة

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لاسارتي يشكو الإجهاد ولكن يثق في خبرة اللاعبين

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن فريقه عانى من الإرهاق من الرحلة الطويلة من القاهرة إلى الجزائر، لمواجهة فريق شبيبة الساورة.

الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي: "بالرغم من إرهاق اللاعبين، لكن الأمور تحسنت وكل شي سيكون جيدًا غدٍ والجميع سيكون في كامل لياقته".

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المدرب الأرجنتيني تابع: "لدي ثقة في جميع اللاعبين لتحقيق مباراة قوية ونتيجة جيدة وإيجابية، وسياستنا هي الحضور مبكرًا لاعتياد اللاعبين على الأجواء، حيث يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع مثل تلك المواجهات".

واختم لاسارتي تصريحاته قائلًا: "نحن مستعدون لمواجهة شبيبة الساورة، فقمت بدراسة شبيبة الساورة جيدًا، وشاهدت بعض مبارياته، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية".

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على شبيبة الساورة، من أجل السيطرة على صدرة المجموعة، بعد الفوز في المباراة الأولى على نظيره فيتا كلوب الكونغولي.

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