لاسارتي: أثق في لاعبي الأهلي للفوز على شبيبة الساورة

لاسارتي يشكو الإجهاد ولكن يثق في خبرة اللاعبين

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الأوروجوياني مارتين لاسارتي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أن فريقه عانى من الإرهاق من الرحلة الطويلة من القاهرة إلى الجزائر، لمواجهة فريق شبيبة الساورة.

الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي: "بالرغم من إرهاق اللاعبين، لكن الأمور تحسنت وكل شي سيكون جيدًا غدٍ والجميع سيكون في كامل لياقته".

التاريخ سيفتح ذراعيه لجوهرة العنابي القادمة @Moezali_ 💎



المعز علي هداف #كأس_آسيا2019 برصيد 7 أهداف على بُعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي للنجم الإيراني "علي دائي" الأكثر تسجيلاً خلال بطولة واحدة برصيد 8 أهداف.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/NdWspEhyR0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

المدرب الأرجنتيني تابع: "لدي ثقة في جميع اللاعبين لتحقيق مباراة قوية ونتيجة جيدة وإيجابية، وسياستنا هي الحضور مبكرًا لاعتياد اللاعبين على الأجواء، حيث يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع مثل تلك المواجهات".

واختم لاسارتي تصريحاته قائلًا: "نحن مستعدون لمواجهة شبيبة الساورة، فقمت بدراسة شبيبة الساورة جيدًا، وشاهدت بعض مبارياته، وأتمنى تحقيق نتيجة إيجابية".

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على شبيبة الساورة، من أجل السيطرة على صدرة المجموعة، بعد الفوز في المباراة الأولى على نظيره فيتا كلوب الكونغولي.