الجمهور يتسبب في إقالة لارسون في الدوري السويدي

نجم برشلونة ويونايتد السابق يعاني في التدريب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تعرض هنريك لارسون، النجم السويدي، للإقالة من منصبه كمدرب هلسنبورج بناء على طلب جماهير الفريق الغاضبة.

ورحل لارسون عن ولايته الثانية مع الفريق السويدي بعد تعرضه للخسارة في بطولة الكأس على يد أوسكارشامنس.

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وقال رئيس النادي في بيان رسمي: "الوضع شديد الحزن، تعاملنا بجدية مع الإهانات اللفظية التي تعرض لها لارسون".

وأضاف: "الجميع هنا يقدم كل ما يملك للنادي، مهمة لارسون كانت البقاء، الآن نجن في المرتبة الثانية عشر، هو أكمل مهمته".

وتعرض نجل لارسون جوردان، لاعب الفريق، للهجوم هو الآخر من الجمهور الغاضب، ولكن المدرب نفى الواقعة.

ويتبقى 10 جولات من الدوري السويدي، ويفصل هلسنبورج نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.