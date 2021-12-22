يبدو أن مشوار رينير جيسوس، لاعب ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند لن يستمر في ظل رغبة دورتموند في كسر العقد قبل انتهاء مدته.

رينير، كان قد وصل إلى ريال مدريد شتاء 2020، قادمًا من نادي فلامينجو البرازيلي، في صفقة كلفت المرينجي 30 مليون يورو، قبل أن تتم إعارته إلى بوروسيا دورتموند لمدة عامين.

ومنذ انضمامه إلى أسود الفيستيفاليا، فشل البرازيلي أن يقدم الأداء المأمول أو الحصول على دقائق أكثر مع الفريق في المباريات، ليجعل رغبة الخروج مشتركة بين الطرفين.

ماذا جاء في التقارير الصحفية؟

حسبما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن نادي بوروسيا دورتموند يفكر حاليًا في قطع إعارة لاعب ريال مدريد، رينير جيسوس، خلال نافذة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

ويسعى دورتموند في تلك الفترة التخلص من عدد من نجوم الفريق الأول الذين لا يشاركوا باستمرار، من أجل حسم عدة تعاقدات في يناير القادم.

ما هي أبرز التعاقدات؟

ذات الصحيفة نشرت قبل أيام قليلة إن نادي بوروسيا دورتموند مهتم باستعارة الجناح المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

اللاعب المغربي هو الأخر غير راضٍ عن قلة مشاركاته مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أنّ زياش شارك الموسم الجاري مع تشيلسي لمدة 984 دقيقة فقط.

اقرأ أيضًا:

من هم اللاعبون والمدربون ورؤساء الأندية المصابون بفيروس كورونا؟

برشلونة وإشبيلية .. أول الغيث وأن تأتي متأخرًا يا تشافي