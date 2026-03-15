لاتسيو – ميلان، 1-0: ملخص المباراة

فاز لاتسيو على ميلان في ملعب الأوليمبيكو بنتيجة 1-0 بهدف سجله غوستاف إيساكسن في الشوط الأول

لاتسيو – ميلان 1-0 (الشوط الأول 1-0)


الهدافون: 27’ الشوط الأول إيساكسن (ل)


صانع الهدف: 27’pt ماروسيتش (ل)

ميلان
تورينو
الدوري الإيطالي
بولونيا
لاتسيو


لاتسيو (4-3-3): موتا؛ ماروسيتش، جيلا، بروفستغارد، تافاريس؛ ديلي-باشيرو، باتريك، تايلور (من الدقيقة 44 من الشوط الثاني بيلاهيان)؛ إيساكسن (من الدقيقة 22 من الشوط الثاني بيدرو)، مالديني (من الدقيقة 22 من الشوط الثاني ديا)، زاكاني (من الدقيقة 37 من الشوط الثاني كانشيليري). المدرب: ساري.


ميلان (3-5-2): ماينان؛ توموري (من الدقيقة 12 من الشوط الثاني أتيكامي)، دي وينتر، بافلوفيتش؛ سيلمايكرز (من الدقيقة 39 من الشوط الثاني ريتشي)، فوفانا (من الدقيقة 21 من الشوط الثاني نكونكو)، مودريتش، جاشاري، إستوبينيان (من الدقيقة 12 من الشوط الثاني بارتيساغي)؛ لياو (من الدقيقة 21 من الشوط الثاني فولكروغ)، بوليسيتش. المدرب: أليجري


الحكم: السيد ألبرتو روبن أرينا – قسم توري ديل غريكو (ناποلي)



الإنذارات: 9’ من الشوط الثاني إستوبينيان (م)، 25’ من الشوط الثاني موتا (ل)، 36’ من الشوط الثاني تافاريس (ل)، 45’ +4 من الشوط الثاني بيدرو (ل)، 45’+5 من الشوط الثاني باتريك (ل)



الطرد: -

إعلان
