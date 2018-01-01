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لاتسيو يحاول إعادة إحياء مشوار رمضان صبحي

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Getty Images
اللاعب بعيد عن المشاركة في هدرسفيلد

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن لاتسيو مهتم بالتعاقد مع المصري رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد، في انتقالات يناير المقبلة.

ويعاني صبحي من قلة المشاركات مع هدرسفيلد الموسم الحالي ولم يلعب إلا 45 دقيقة على مدار ثلاث مباريات طوال الموسم.

وقالت "كوريري" إن لاتسيو يراقب وضعية صبحي عن كثب وسيتحرك لضمه في يناير المقبل أو يونيو إذا أستمر مع هدرسفيلد لنهاية الموسم.

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وأشارت الصحيفة أن لاتسيو يأمل أن يصنع "محمد صلاح" جديد من صبحي في ظل الإمكانيات الفنية الكبيرة للجناح المصري.

وتحدثت الصحيفة أن مصدر الأخبار هو صحف إنجليزية وأنها لم تجد أي تأكيدات من قبل إيجلي تاري، المدير الرياضي للاتسيو حول الصفقة.

وكان صبحي قد انتقل في بداية الموسم إلى هدرسفيلد قادماً من صفوف ستوك سيتي بعد هبوط الأخير لدوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

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