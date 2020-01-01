لاتسيو يواصل مطاردة يوفنتوس بصعوبة على حساب جنوى

مباراة مثيرة على ملعب "ماراتسي"

نجح لاتسيو في العودة بثلاث نقاط ثمينة في صراع الصدارة بالدوري الإيطالي بعدما فاز على مضيفه جنوى بنتيجة مساء الأحد.

المباراة أُقيمت رغم إلغاء معظم مباريات الأحد من الجولة الخامسة والعشرين بسبب تفشي فيروس كورونا، وعلى رأسها لقاء إنتر أمام سامبدوريا.

وافتتح لاتسيو التسجيل بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة عبر آدم ماروسيتش، ونجح بالخروج بتلك النتيجة مع نهاية الشوط الأول رغم تعاقب الفرص لأصحاب الأرض.

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هدف المباراة الثاني أتى عبر شيرو إيموبيلي في الدقائق الأولى للشوط الثاني بعد جملة منظمة مع فيليبي كايسيدو وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ليبلغ هدفه السابع والعشرين بالدوري.

فرانشيسكو كاساتا قلص الفارق لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة في الدقيقة 56 سكنت شباك ستراكوشا، وأعادت الحياة لمدرجات ملعب "لويجي فيراريس".

عاد لاتسيو وأعاد فارق الهدفين بعد أن هز البديل دانيلو كاتالدي الشباك من ركلة حرة وضعها بشكل مميز في شباك ماتيا بيرين، وسط احتجاجات أصحاب الأرض على وجود ركلة جزاء قبل اللعبة.

جنوى تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 89 بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وسجلها بنجاح القائد دومينيكو كريشيتو، ليشعل الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

فوز لاتسيو أعاد فارق النقطة مع يوفنتوس في صراع الصدارة بعدما بلغ رصيده 59 نقطة، بينما توقف جنوى في الترتيب الثامن عشر برصيد 22 نقطة.