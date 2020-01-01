لاتسيو × إنتر | قمة في روما تحت أعين يوفنتوس

كونتي يصطدم بطموح إنزاجي

ستكون الملاعب الإيطالية على موعد مع قمة جديدة مساء الأحد المقبل عندما يحل إنتر ضيفاً ثقيلاً على العاصمة الإيطالية روما لمقابلة قطبها الأبرز في السنوات الماضية لاتسيو، وذلك لحساب الجولة الرابعة والعشرين من منافسات السيري آ.

الفريقان يدخلان المباراة في أفضل الأحوال، فإنتر عاد لقمة الترتيب بالشراكة مع يوفنتوس برصيد 54 نقطة بعد انتصار الديربي الملحمي الجولة الماضية، بينما يتخلف عنهم لاتسيو بنقطة وحيدة بعد استعادته سكة الانتصارات بفوز صعب على بارما في التارديني.

ورغم الخسارة على أرضية ميدانه من نابولي في ذهاب نصف نهائي كوبا إيطاليا، ولكن يعيش إنتر حالة مميزة بعد العودة الكبيرة في ديربي ميلانو بالشوط الثاني، وبدا أن الفريق لايزال تحت تأثير تلك النتيجة، الأمر الذي سيعمل أنطونيو كونتي على جعل لاعبيه يتخطونه لمنع تكرار سيناريو مباراة نابولي في قمة جديدة وحاسمة في الصراع على السكوديتو.

أهم الأنباء ستكون استعادة النيراتزوري لخدمات لاوتارو مارتينيز بعد انتهاء عقوبة إيقافه، لتعود ثنائية "لولا" مع روميلو لوكاكو بعد غياب في آخر مباراتين بالدوري بداعي الإيقاف، وسينتظر جمهور إنتر ليعرف إذا كان سيشترك كريستيان إريكسن أساسياً أم سيبقيه كونتي مرة أخرى على مقاعد البدلاء كما حدث في آخر مباراتين، في ظل عدم الانسجام أو اكتمال اللياقة بعد.

ويعول إنتر على سجله الجيد في مواجهة لاتسيو على ملعبه في آخر موسمين، العام الماضي فاز بثلاثية نظيفة، وسابقتها انتزع بطاقة الترشح لدوري الأبطال بالجولة الأخيرة من الموسم بعد قهر نسور العاصمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة مثيرة.

لاتسيو في المقابل رغم توقف سلسلة انتصاراته أمام فيرونا، ولكن الفريق استغل عثرات إنتر ويوفي ليبقى على مقربة من القمة، والآن أصبح على بعد نقطة وحيدة، ليؤكد أنه الحصان الأسود، والطرف الثالث في صراع السكوديتو لهذا الموسم التنافسي.

سيموني إنزاجي وفريقه رغم الاعتماد الكبير على أهداف شيرو إيموبيلي وتمريرات لويس ألبيرتو الحاسمة، ولكن أصبح يعمل كمجموعة، ولا يتأثر كثيراً بغياب أحد ركائزه كما حدث أمام بارما بغياب ميلينكوفيتش سافيتش وتسجيل فيليبي كاييسيدو، صفات فريق منافس وبطل، ومع تفرغه التام لبطولة الدوري، لا يمكن تجاهله كمرشح للقب، حتى رغم نفي لاعبيه ومسؤوليه.

وستكون المواجهة بين إثنين من أبرز هدافي السيري آ وأوروبا هذا الموسم، إيموبيلي الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري والحذاء الذهبي في أوروبا، وروميلو لوكاكو الذي سجل دخوله في إيطاليا من الباب العريض، وأنسى جمهور إنتر ماورو إيكاردي سريعاً.

ولم يهز إيموبيلي الشباك في آخر مباراتين أمام فيرونا وبارما، وسيبحث عن إضافة المزيد للخمسة وعشرين هدفاً التي سجلها حتى الآن بالدوري، بينما هز البلجيكي الشباك ثلاث مرات في آخر ثلاث مباريات ما بين الدوري والكأس، ويريد أن يضيف فريق شقيقه جوردان لقائمة ضحاياه هذا الموسم.

قمة لاتسيو مع إنتر ستكون منعرجاً هاماً في صراع السكوديتو للموسم الجاري، وسواء من كان الفائز، أو في حالة التعادل، فالأكيد أن المستفيد الأول سيكون قطب الصراع الثالث يوفنتوس الذي يريد إبعاد طرف من السباق قبل اشتداد المنافسات، واستضافته كلا الناديين في تورينو في الجولات المقبلة، وإن كان انتصار لأصحاب الأرض سيكون دفعة معنوية كبيرة، وتأكيد جديد على جديته في المنافسة على اللقب الغائب منذ 2000.