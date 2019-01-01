لابورت يصف المنافسة على البريميرليج بالقتال المستمر

"لقد كان قتالًا متستمرًا" هكذا وصف إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الصراع على البريميرليج مع ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث إيمريك لابورت قلب دافع نادي مانشستر سيتي عن المنافسة مع ليفربول الموسم المنصرم على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر سيتي قد حسم صراع البريميرليج مساء الأحد الماضي بفوزه على برايتون في الجولة الأخيرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وحول المنافسة الشرسة التي كان ليفربول ومانشستر سيتي طرفيها، قال إيمريك لابورت إن الموسم المنصرم شهد منافسة لم تشهدها إنجلترا منذ سنوات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "لقد كانت خسارة النقاط ممنوعة، ليفربول تعادل مع إيفرتون فأصبحت الصدارة في حوزتنا، ولو تعادلنا في مباراة لعادت إليهم مرة أخرى"

وتابع: "خسارة الدوري بـ 97 نقطة ليس شيئًا سهلًا، ليفربول قدموا موسمًا مميزًا وكانوا قريبين من تحقيق اللقب ولكننا كنا أصحابه في النهاية"

جوارديولا وكلوب.. على أعتاب موسم فاشل لأحدهما

يذكر أن إيمريك لابورت قد نجح في تقديم موسم رائع مع مانشستر سيتي، باستثناء أخطائه الكارثية في مواجهة توتنهام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.