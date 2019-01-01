كيف ينجح جوارديولا في تعويض غياب لابورت عن مانشستر سيتي؟

المدرب الإسباني في ورطة كبيرة بعد إصابة نجم دفاعه الأول

صدمة كبيرة تلقاها بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد الإصابة القوية لمدافعه إيميريك لابورت، والتي ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

سيتي كشف عن خضوع اللاعب لجراحة ناجحة في الركبة، وغيابه لفترة تصل إلى 3 أشهر قد تمتد إلى 4 حسب الاستجابة للعلاج.

الأنباء تأتي كعقاب لجوارديولا على عدم دخوله سوق الانتقالات بالصيف، من أجل التعاقد مع مدافع جديد بدلاً من القائد فينسنت كومباني.

لابورت ليس مجرد لاعب مدافع عادي بمانشستر سيتي، ولكنه العنصر الأهم في الخط الخلفي ومؤثر جداً بعملية بناء الهجمة.

الخيارات متاحة أمام المدرب الإسباني لتخطي هذه الأزمة، بعضها يحمل مجازفة كبيرة والآخر يبدو منطقياً ولامفر منه..

القيمة المضافة

جوارديولا وصف لابورت مؤخراً كأفضل مدافع في العالم يلعب بقدمه اليسرى، ليس فقط للإمكانيات الدفاعية المذهلة، ولكن أيضاً لخدمته أسلوب الفريق.

النادي الإنجليزي يمتلك قلبين دفاع فقط بعد إصابة لابورت، وهما الثنائي نيكولاس أوتاميندي وجون ستونز.

ومع ذلك يمكن لبيب استخدام البرازيلي فيرناندينيو، كحل دفاعي فعال جداً لسد العجز الذي يخلقه غياب لابورت.

نجم وسط سيتي يجيد التمرير وبشهادة جوارديولا نفسه فهو يستطيع اللعب بـ10 مراكز مختلفة في الملعب.

وجود رودري القادم حديثاً من أتلتيكو مدريد، سيقلل من دقائق لعب فيرناندينيو بطبيعة الحال، ليصبح وجوده كمدافع هو طوق النجاة له هذا الموسم.

إمكانية تقديم فيرناندينيو لنفس قيمة لابورت صعبة جداً، نظراً لأن الأخير يعتبر هو ثاني أكثر اللاعبين تمريراً بخط الدفاع بعد فيرجيل فان دايك الموسم الماضي.

البرازيلي لا يشارك لابورت الصفات ذاتها، ولكنه قد يكون الشريك الأمثل لستونز تجنباً لهفوات وكوارث أوتاميندي المستمرة.

ستونز وأوتاميندي "معاً"

يتميز ستونز بالقدرة على بناء اللعب من الخلف، وإجادته التمرير مثل لابورت، مما يجعله مرشحاً لأداء نفس المهام.

الفكرة تبدو منطقية إلى حد كبير، بيب لديه 3 مدافعين، أحدهم تعرض لإصابة طويلة، إذن من المنطقي الاعتماد على هذا الثنائي.

المشكلة الأكبر هي افتقاد كل من ستونز وأوتاميندي الشخصية القيادية، والقدرة على تنظيم خط الدفاع، والعشوائية الكبيرة التي تسود أداء الأرجنتيني.

ستونز تسبب في العديد من الأهداف بشباك سيتي، وكذلك أوتاميندي الذي قد مستوى كارثي مع الأرجنتين في كوبا أميركا.

الخيار يبدو آمناً في ظاهره، ولكنه يحمل العديد من المخاطر، وربما يثبت فشله أسرع من المتوقع، لذا وجود أحدهما فقط هو الاحتمال الأقرب وخاصة ستونز.

تغيير الخطة

مانشستر سيتي يمتلك بعض الخيارات الدفاعية بأكاديمية النادي، أبرزهم الثنائي إيريك جارسيا وتايلور هاروود.

جارسيا لعب 3 مباريات الموسم الماضي في كأس الرابطة وتألق، ولكن فرصة الاعتماد عليه الآن ليست واردة.

بيب قد يلجاً لخيار آخر وهو اللعب بـ3 مدافعين في الخط الخلفي، مع إدخال جواو كانسيلو الظهير البرتغالي القادم من يوفنتوس بالتشكيل الأساسي.

وجود كانسيلو سيمنح سيتي فرصة الاستفادة من قدراته الهجومية على الجانب الأيمن، مع الاستعانة بكايل ووكر كمدافع ثالث بجوار أوتاميندي وستونز.

وجود ووكر ربما يعطي المزيد من الأريحية لجوارديولا، ولما لا يعتمد عليه كقلب دفاع على سبيل التجربة بدون تغيير الخطة.