لابورتا يوضح: برشلونة قادر على حصد لقب الدوري الإسباني!

أكد جوان لابورتا أن برشلونة لن يتخلى عن التواجد في سباق المنافسة على بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وكان النادي الكتالوني قد تلقى هزيمة مفاجأة يوم أمس أمام فريق قادش في ملعبه، وذلك بعد أيام قليلة من خروجه من بطولة الدوري الأوروبي في كامب نو أيضًا.

وعلى الرغم من تراجع مستوى ووضعية البلوجرانا مؤخرًا فإن رئيس النادي لابورتا لا يزال يرى أن فريقه في المنافسة حتى الرمق الأخير.

ماذا عن وضعية برشلونة؟

قال لابورتا: ""الخميس الماضي كان مخيبًا للآمال. علينا أن نتعافى ونقوي. بعد نكسة الأمس، لن أقوم برمي المنديل".

وأردف: "كنا نتحسن ونحن الآن في طريق مسدود".

وواصل: "في هذه المرحلة الأخيرة من الدوري كنا نقدم أداءً جيدًا. لقد حققنا نتيجة جيدة في ملعب سانتياغو برنابيو ونحن الآن نكافح من أجل الفوز".

وتابع: "في مباراة الذهاب ضد آينتراخت، لم نلعب مباراة جيدة، وخسرنا في مباراة الإياب، وأمام ليفانتي، عانينا أيضًا".

وأوضح: "تشافي يحلل ما حدث ويبحث عن حلول. لكن علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار أن الإصابات لا تساعدنا. لقد أصيب لاعب مثل بيدري، وهوأساسي ومتميز".

ماذا عن التحكيم؟

ذهب لابورتا للتعبير عن عدم ارتياحه لبعض قرارات التحكيم في الآونة الأخيرة التي تحدث ضد فريق برشلونة.

حيث قال: "هذا ليس اليوم للحديث عن هذا، لكن هناك مواقف لا تبدو جيدة لنا في برشلونة".

وأضاف: ""آمل أن تكون هناك موضوعية مطلقة وألا تكون هناك مواقف واضحة للغاية لا يمكن أن تحدث لأنها تشوه المنافسة".

ماذا عن إنهاء الموسم؟

وصف لابورتا مباريات برشلونة القليلة القدامة على أنها نهائيات حيث يتطلعون إلى الحصول على المركز الثاني في الدوري الإسباني والتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعن مستقبل برشلونة لنهاية الموسم قال: "الوضع مختلف عما توقعناه، أنا أولاً".

وواصل: "ولكن بينما توجد حياة، هناك أمل. رياضيًا، هذا ممكن. علينا القتال في النهائيات السبع القادمة لمحاولة الحصول على أفضل نتيجة نهائية ممكنة. يجب ألا نرمي المنديل.

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة فريق ريال سوسييداد في الجولة ال 33 من بطولة الدوري الإسباني الخميس المقبل.

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