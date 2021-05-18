لابورتا يهدد الرباعي الكبار في برشلونة .. تخفيض الرواتب أو البيع!

جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يتحدث مع الرباعي الغير قابل للمس في برشلونة سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه وأنطوان جريزمان وسيرجيو بوسكيتس.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تفاصيل جديدة حول خطة جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لمستقبل النادي خلال الأسابيع المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الرئيس الجديد قد أزال القدسية عن رباعي الكبار سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه وأنطوان جريزمان وسيرجيو بوسكيتس.

لماذا يغير لابورتا من طريقة التعامل مع نجوم برشلونة؟

بحسب ما أوضحت الصحيفة فالمستوى الذي قدمه الرباعي المذكور مؤخرًا لا يعجب لابورتا كثيرًا، وبعد أن كانوا غير قابلين للمس، تغيرت الأمور.

لابورتا يرى أن الجميع يجب أن يساهم في تحسين الأمور بالنادي خلال الفترة المقبلة، لذلك سيعقد جلسات مع سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه وأنطوان جريزمان وسيرجيو بوسكيتس خلال الفترة المقبلة.

ما الذي يطلبه لابورتا من الرباعي؟

ذكرت الصحيفة أن لابورتا يريد في الأساس أن يخفض النفقات التي يدفعها النادي تحت بند الرواتب الخاصة بهذا الرباعي بشكل خاص.

وأوضحت أن الرئيس الجديد يفكر جيدًا في أن يضع أي لاعب يرفض السياسة الجديدة للرواتب في سوق الانتقالات وأن يؤمن له خروجًا مشرفًا من النادي.

هل ميسي بين هؤلاء؟

الصحيفة أكدت أن ليونيل ميسي لن تنطبق عليه تلك المعادلة الجديدة، حيث تعد الرغبة الأولى للرئيس هي تجديد عقده في برشلونة.

ويرى لابورتا بقاء ميسي ضمن أهم ما يسعى لتحقيقه في الأسابيع المقبلة، نظرًا لمدى أهمية الأرجنتيني اقتصاديًا ورياضيًا للنادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل، ويستطيع من بعدها الإعلان عن رحيله لأي فريق آخر بشكل مجاني.

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