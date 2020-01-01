لابورتا يعلن ترشحه لرئاسة برشلونة ويأمل في إعادة جوارديولا

خوان لابورتا الرئيس الأسبق لنادي برشلونة يعلن رغبته في العودة لرئاسة النادي الكتالوني في عام 2021.

أعرب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الأسبق عن أمله في العودة من جديد لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لابورتا مع قناة "TV3" وأكد خلالها أنه لديه الكثير من الخطط من أجل برشلونة.

وأوضح لابورتا أنه من ضمن أحلامه إعادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا لتدريب الفريق من جديد سعيًا لإعادة بطولات الماضي.

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وقال لابورتا: "أنا أعمل على تقديم نفسي للترشح لرئاسة برشلونة، لقد كنت في ذلك المنصب من قبل وأنا متحمس للعودة بكل تأكيد".

وأضاف: "عندما نصل لموعد الانتخابات في 2021 سيكون الموقف درامي بكل تأكيد وسيكون علينا العمل لنعكس الأوضاع، وأنا أعمل مع العديد من الأشخاص الذين أضع ثقتي فيهم".

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وأردف: "ما أحب حقًا أن أقوم به هو إعادة بيب جوارديولا من جديد لمنصب المدير الفني، لكن كما يعرف الجميع ذلك القرار يخصه".

وأكمل عن تشافي: "لقد بدأ مشواره في التدريب بالفعل، لكنه هو وحده الذي سيعرف الوقت المناسب الذي يستطيع فيه أن يكون مديرًا فنيًا لبرشلونة، الأمر ليس سهلًا".

جدير بالذكر أن لابورتا ليس الأول الذي تحدث عن ترشحه لرئاسة نادي برشلونة في الدورة القادمة للانتخابات، حيث سبقه فيكتور فونت الذي يريد ضم كيليان مبابي ووضع تشافي في منصب المدير الفني.