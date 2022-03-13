لابورتا يصدم جماهير برشلونة في صفقة هالاند: لن أضر اقتصاد النادي

أكد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أنه لا يستطيع أن يورط النادي في المزيد من المشاكل الاقتصادية في الفترة المقبلة، بعد كل ما عانى منه مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "إي سبورت 3"، وأكد خلالها أنه لا يستطيع الذهاب لتلبية طلبات الجماهير على حساب اقتصاد النادي.

وقال لابورتا: "حتى لو كان نادينا يملك الاقتصاد الأفضل في العالم لن نقوم ببعض الصفقات من أجل الفريق، لن نتم أي اتفاق يضع النادي في المزيد من المشاكل".

وأضاف: "نحن نعمل بشكل قوي ونعلم أن الجماهير تطالب ببعض الأسماء، لكن بعض الصفقات صعبة للغاية، ولن نقوم بأي عمل يعرض مؤسستنا للخطر، لا يمكننا القيام بذلك".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن مانشستر سيتي الإنجليزي هو الأقرب في الوقت الحالي للحصول على خدمات إرلينج هالاند.

وكان برشلونة ضمن الفرق المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب، وأكدت تقارير عديدة أن عدة اجتماعات تمت بين النادي ووكيل اللاعب واللاعب نفسه.

جدير بالذكر أن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند ينتهي بنهاية موسم 2023-2024 وبحسب تقارير عديدة فيستطيع الرحيل في الصيف مقابل شرط جزائي سيتم تفعيله خلال أسابيع.