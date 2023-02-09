لابورتا يرد على شقيق ميسي: ليو جزء من تراث هذا النادي!

رفض الرد بنفس الطريقة

قرر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، الخروج للرد على ما قاله ماتياس شقيق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حق ناديه.

وأثار ماتياس عاصفة بخروجه على قناة نجله على تويتش وقوله إن عودة نجم باريس سان جيرمان لبرشلونة سيصاحبها طرد لابورتا من رئاسة النادي، كما أن العملاق الكتالوني لم يكن معروفًا من الأساس قبل قدوم ليو.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الخميس:"ليونيل ميسي جزء من تراث هذا النادي، إنه ينتمي لباريس سان جيرمان الآن ومن منطلق الاحترام لن أتحدث أو أرد".

وأضاف:"لقد اعتذر شقيقه وانتهى كل شيء، كلامه لن يؤثر أبدًا على علاقة برشلونة بميسي".

يذكر أن شقيق ميسي خرج فيما بعد في بيان عبر حسابه بموقع "إنستجرام" للتأكيد على أن ما قاله كان على سبيل المزح فقط، مشددًا على احترامه الشديد لبرشلونة.