لابورتا يجتمع بكومان لمناقشة مستقبل برشلونة!

الرئيس الجديد جوان لابورتا لبرشلونة يجتمع بالمدير الفني رونالد كومان لمناقشة الملفات الرياضية ومستقبل النادي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تخطيط جوان لابورتا الرئيس الجديد لنادي برشلونة للاجتماع برونالد كومان المدير الفني للنادي قريبًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الاجتماع سيكون في الأسبوع المقبل، وسيكون الثاني بين الثنائي بعد الانتخابات، والأول بعد اعتماد لابورتا رئيسًا.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع سيكون لمناقشة عدة نقاط تخص المشروع الرياضي الخاص بالفريق الأول، وكيف يمكن تحسين النتائج وتطوير كل شيء.

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وأكدت الصحيفة أن هناك تفاهمًا واضحًا بين كومان ولابورتا، وهو ما ظهر في تصريحات الثنائي الأخيرة حول مستقبل الفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن لابورتا سيريد استبدال كومان في أقرب فرصة ممكنة، وكان ذلك قبل حسم نتيجة الانتخابات.

ويسعى لابورتا بالرغم من كل الأنباء التي أثيرت حول رحيل كومان لمنحه فرصة في الموسم المقبل للاستمرار في قيادة الفريق.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة خلف المتصدر أتلتيكو مدريد بأربع نقاط.