لابورتا يثير حماس جماهير برشلونة بشأن هالاند واجتماع سري جديد

أثار جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة حماس جماهير الفريق بشأن صفقة إرلينج هالاند المنتظرة في هجوم النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال إطلاق فيلمًا وثائقيًا لفريق كرة القدم النسائي، وبالتزامن مع تأكيد صحيفة "سبورت" على اجتماع سري بينه وبين مينو رايولا وكيل اللاعب ناقشا فيه مستقبل النجم النرويجي.

الصحيفة أكدت أن برشلونة مستعد اقتصاديًا للصفقة، كما أغرى اللاعب بكونه سيصبح النجم الأول للمشروع الرياضي، بالإضافة لذلك تمت مناقشة مستقبل لاعب أياكس نصير مزراوي.

وقال لابورتا: لقد قمنا بعمل رائع للغاية في الشتاء، وفكرتنا هي القيام بعمل أفضل خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وأضاف عندما تم سؤاله عن إرلينج هالاند: "أتمنى أن نستطيع القيام بأمور جيدة في الصيف، نحن سعداء بما نستطيع تحقيقه".

وأكمل عن مستوى الفريق حاليًا: "نحن سعداء بما يقدمه الفريق، من الممتع مشاهدة برشلونة الآن، نحن نصنع الكثير من الفرص".

وأنهى كلماته: "نثق في تشافي وبما يقوم به مع الفريق، لقد عندنا، نحن الآن على الطريق الصحيح، أنا سعيد للغاية".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد صعد إلى دور الـ 16 المكرر من الدوري الأوروبي بعد التغلب على نابولي بأربعة أهداف لهدف.