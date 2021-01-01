لابورتا يتلقى دعمًا من أساطير برشلونة ويؤكد: نريد رسم الابتسامة على وجه ميسي!

أتمنى أن تكون الحوارات مفيدة..

يؤمن خوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، أن السبيل الوحيد للإبقاء على ليونيل ميسي داخل كامب نو في السنوات المقبلة هو "إعادة الابتسامة" إلى وجهه مرة أخرى.

ومن المقرر أن تُقام انتخابات رئاسة برشلونة في السابع من مارس المقبل، ويعتبر لابورتا هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بمقعد الرئاسة مع منافسة شرسة يجدها من فيكتور فونت.

وفي خلال مؤتمر أقيم مساء الخميس، تواجد فيكتور فالديس، حارس برشلونة التاريخي لدعم لابورتا، مع ظهور القائد الكتالوني التاريخي كارليس بويول داعمًا للرئيس السابق أيضًا.

هذا إلى جانب أن المشروع الرياضي برمته سيكون تحت قيادة رافاييل يوستي، وقد يتم أيضًا الاستعانة بماتيو أليماني الذي بنا فريق فالنسيا في السنوات القليلة الماضية.

بجوار فالديس وبويول، وجد لابورتا دعمًا من أساطير أخرى لبرشلونة في مقدمتهم صامويل إيتو وديكو، إلى جانب قلب الدفاع رافاييل ماركيز، وذلك من خلال فيديو عُرض لهم جميعًا.

مع وجود كل تلك الأسماء طُرح إمكانية أن يكون الثنائي تشافي وأندرياس إنييستا أيضًا من ضمن داعمي لابورتا، وحول ذلك قال الرئيس المحتمل "كلهم أبناء برشلونة وليس لدينا أي التزام تجاه أي منهم، لا نريد أن نشعرهم أنهم مُستَخدمون".

كما أضاف "المرشح الذي سيصبح رئيسًا يمكنه دمجهم جميعًا في مشروعه، أحافظ على علاقة جيدة مع الجميع ونحن نقدر كل الاحتمالات".

أما عن ميسي، فقال "علينا أن نجعله يبتسم مرة أخرى، لقد بدأ بالفعل في ذلك وعليه الابتسامة أكثر في الفترة المقبلة، من المهم أن يشعر أنه محبوب للغاية ما سيساعدنا على بناء فريقنا على مدى السنوات العشر أو الخمسة عشر القادمين".

وأتم متحدثًا عن الوضع الرياضي الحالي لبرشلونة "أريد أن نكون على قيد الحياة في كل المسابقات، كومان يحاول فعل كل شيء من أجل تحفيز اللاعبين".

الجدير بالذكر أن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وباريس سان جيرمان يوم التاسع من مارس المقبل سيكون أول حضور لرئيس برشلونة الجديد بصورة رسمية، أيًا كان اسمه.