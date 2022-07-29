لابورتا: هناك مفاجآت قادمة وسأعمل على عودة ميسي لبرشلونة

رسالة شديدة اللهجة إلى بايرن ميونخ

مرة أخرى قرر جوان لابورتا رئيس برشلونة التحدث عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث أبدى رغبته في رؤية مهاجم باريس سان جيرمان يعتزل في برشلونة.

ميسي رحل عن النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، منتقلًا إلى باريس في صفقة انتقال حر، بعد فشل برشلونة في تسجيله بسبب الأزمة المالية.

وخلال تواجده في مدينة نيويورك الأمريكية بمعسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد، تحدث لابورتا عن ميسي ولم يستبعد عودته من جديد إلى كامب نو.

ماذا قال لابورتا عن ميسي؟

رئيس برشلونة قال:"أود أن أرى ميسي يعود لبرشلونة وأحرص دائمًا على الإشادة به في كل المناسبات لأني مسؤول عن رحيله ولدينا دين أخلاقي معه".

وأضاف:"وقته مع برشلونة لم ينته كما أردنا جميعًا، لقد انتهى بسبب القضايا الاقتصادية التي حدثت ولم يكن له أي ذنب في هذا الأمر".

وتابع:"نتمنى أن تكون نهاية مسيرته مع برشلونة وهذا طموح شخصي بالنسبة لي وستكون مسؤوليتي بمحاولة المساعدة على إعادته للنادي من جديد".

الرد على بايرن ميونخ

خرجت بعض التصريحات من مسؤولين في بايرن ميونخ الفترة الأخيرة، حول التشكيك في برشلونة وإبرام النادي لصفقات من العيار الثقيل في ظل الأزمة المالية.

ولذلك قرر لابورتا الرد قائلًا:"التعليقات القادمة من ألمانيا؟ أود أن أطلب منهم النظر إلى حساباتهم التجارية، فقد أتت هذه الأموال بسبب روبرت ليفاندوفسكي، ما يفعلونه هو تشويه للواقع".

وأوضح:"هم لم يدركوا قوة برشلونة، وأوجه رسالة لمن تفاجئوا بما فعلناه، أقول لهم إننا مستيقظون للغاية، عدنا إلى السوق ولنا وزن وقيمة لكيان له تاريخ أكثر من 122 عامًا، لذلك أطلب منهم الهدوء لأنهم قد يرون بعض المفاجآت الأخرى".